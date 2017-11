Striscia la Notizia, Brumotti a Torino contro il traffico di stupefacenti

Le telecamere di Striscia la Notizia si sono recate in una zona centrale di Torino che sembrava essere stata ripulita ma dove è ancora facilissimo trovare degli spacciatori. Brumotti li affronta, armato di megafono, smascherandoli e mettendoli in fuga. La situazione è diventata insostenibile: lo spaccio continua anche di giorno, alla luce del sole, perfino in un parco giochi pieno di bambini. Se da una parte ci sono gli spacciatori dall’altra ci sono i tossicodipendenti: l'inviato ne incontra uno che gli racconta la storia della sua dipendenza per cui sta perdendo ogni cosa.