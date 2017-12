Agrigento, Parma e Como le province in cui si ruba di più

Ladri e ladruncoli sottraggono ai negozio prodotti per un valore totale di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Questa la cifra shock contenuta in uno studio realizzato da Crime&Tech, spin-off complany del centro Transcrime dell'Università Cattolica di Milano, in collaborazione con il Laboratorio per la sicurezza e il supporto di Checkpoint System. La cifra sale a ben 3 miliardi e mezzo se si prendono in esame anche le spese per la vigilanza.