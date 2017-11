I carabinieri di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 albanesi (10 in carcere e uno agli arresti domiciliari), di età compresa tra i 21 e i 47 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. I colpi erano consumati principalmente in appartamenti ma anche in tabaccherie e in altri esercizi commerciali del Milanese e del Pavese.