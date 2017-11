Furto alla Fast & Furious: i ladri entrano nel camion in corsa

Avete presente le acrobatiche scene da film ritenute impossibili da imitare nella realtà? In Svezia una banda di ladri ha voluto sfidare le leggi della fisica e soprattutto la società locale che gestisce la posta per mettere a segno un colpo davvero incredibile, ripreso dalle telecamere nascoste nel camion finito nel mirino del gruppo. I responsabili dell'agenzia PostNord Sverige hanno notato la sparizione di merce durante il tragitto da Stoccolma e Goteborg per un valore di circa 2.5 milioni, così hanno ripreso quanto accadeva nel convoglio. I ladri sono entrati in azione agganciando il camion in corsa e riuscendo ad aprire le porte posteriori lanciandosi da un auto che lo seguiva a luci spente. Un colpo, insomma, da veri esperti del mestiere ma ad altissimo rischio, che è costato l'arresto ai quattro criminali.