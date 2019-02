Milano e la BIT, il Salone del Turismo: felici di viaggiare

Il viaggio è sempre proposto come esperienza all’insegna dell’ottimismo e della voglia di scoprire e scoprirsi, ma anche come momento di condivisione, di scoperta, di gusto e di romantica fuga a due. Bit 2019 si conferma innanzi tutto come il più importante marketplace del prodotto Italia con la presenza di quasi tutte le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.



i grande rilievo il ritorno di destinazioni europee di prestigio come la Germania, e il ritorno di molti espositori consolidati, in rappresentanza di tutti i cinque continenti, tra Paesi vicini come Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Polonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera dall’Europa, e destinazioni più lontane, oltre all’area mediterranea e al Medio Oriente con Palestina, Cipro, Marocco, Tunisia. Non mancano neppure le destinazioni di lungo raggio tra le quali, dall’Africa, Etiopia, Madagascar, Namibia, Seychelles, Uganda, dall’Asia; India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Thailandia; o dalle Americhe Cuba, Guatemala, Paraguay, Repubblica Dominicana e Stati Uniti.



Ritornano anche le aree tematiche: A Bit of Taste, con tutte le proposte legate al mondo dei sapori e all’enogastronomia come esperienza e motivazione di viaggio; e I Love Wedding, dedicata ai viaggi di nozze. Ci sono poi aree più strettamente legate al mondo degli operatori profesionali, come Bit4Job, con tutto quel che concerne il recruiting per il settore turistico; BeTech con le novità in campo tecnologico e digitale e MICE Village, spazio per il mondo degli organizzatori di eventi, convegni, meeting, incentive, centri congressi, location per eventi.



Tutte le informazioni sul sito Internet: https://bit.fieramilano.it.