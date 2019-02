Gite fuori porta tra sapori, hobby e tradizioni

REVIVAL ANNI 80 ALL'ALPE CIMBRA - Alpe Cimbra, Trento – Il desiderio di far rivivere il passato va a braccetto con la voglia di sciare: è questa la filosofia dell’evento che si svolge sabato 9 febbraio all’Alpe Cimbra, sulle piste della skiarea. Ci si incontra indossando rigorosamente le attrezzature e gli abiti di una volta, all’insegna degli anni Ottanta, per una full immersion nel passato tra zainetti e ghette Invicta, coloratissimi maglioni, tute dalle fantasie stravaganti e cuffiette "pelose". Alle ore 10.00 c’è il ritrovo sul parterre della pista Salizzona a Fondo Grande per il foto-shooting con tutti i partecipanti. Dalle ore 12.00 la festa prende vita al Vintage Ski Party alla Baita Tonda con aperitivi a tema, musica dal vivo e intrattenimento con radio anni '80. Alle ore 17.00 nel centro di Folgaria c’è la sfilata e la premiazione dei partecipanti. INFORMAZIONI www.alpecimbra.it.



CUCINARE – Pordenone - Appuntamento alle Fiere di Pordenone da sabato 9 a lunedì 11 febbraio con il salone dell'enogastronomia e delle tecnologie per la cucina, alla scoperta dei prodotti bio e vegan, della cucina naturale, delle aziende vinicole e dei birrifici artigianali del Nord-est. Ci sono incontri, show cooking e degustazioni con gli esperti del settore: 150 espositori sono a disposizione per illustrare le eccellenze del made in Italy e delle nuove tecnologie per la cucina. Tutte le aziende presenti propongono percorsi e degustazioni con momenti di confronto e suggerimenti per un’ottima esperienza di assaggio. Ingresso dalle ore 9.30 alle ore 19.30. INFORMAZIONI www.cucinare.pn.



SAGRA DI SAN VALENTINO – Pordenone – Sempre nella città friulana da domenica 10 a domenica 17 febbraio l’amore trova casa in una lunga serie di iniziative per innamorarsi, anche del nostro prossimo, coniugando passione e solidarietà. Ci sono il 24° Raduno Fiat 500, la 19a edizione del premio San Valentino "Insieme per il Prossimo" (in programma il 14 febbraio), mentre domenica 17 prende il via la 35a edizione della Marcia dell'Amore, una manifestazione podistica non competitiva tra i più bei parchi della città. Ci sono anche il mercatino degli hobbisti, dell'agro-alimentare, le bancarelle e intrattenimento musicale. INFORMAZIONI www.sanvalentinopn.net



SAGRA DI SAN VALENTINO - Moniego di Noale (Venezia) – E’ già festa d’amore in provincia di Venezia, da venerdì 8 a domenica 17 febbraio con una bella sagra che prende il via domenica alle ore 9.00 con la corsa podistica non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti, con partenza unica da via Ronchi, a pochi metri dalla chiesa. Ci sono stand gastronomici, la pesca di beneficienza, la Festa della pizza e la gara di orienteering. Informazioni: www.comune.noale.ve.it



MANUALMENTE - Busto Arsizio - Arte e creatività in fiera – MalpensaFiere ospita, da venerdì 8 a domenica 10 febbraio, il salone delle attività manuali e creative, nel quale conoscere tendenze e novità dal mondo delle belle arti e del tempo libero. Per tre giorni si radunano i migliori professionisti del mondo dell'hobbistica e delle belle arti, con scuole di ricamo, associazioni ed editoria di settore. Sono in programma corsi e dimostrazioni, laboratori e lezioni aperte su ogni abilità manuale: cucito, ricamo, patchwork, knit, pittura, decorazioni per la casa, ornamenti per cerimonie, bijou, cartonaggio, scrapbooking, miniature, decoupage, biedermeier, country, mosaico ed altro ancora. INFORMAZIONI www.manualmente.it.



SAGRA DELLA MIMOSA - Pieve Ligure (Genova) – Questa bella manifestazione all’insegna del fiore giallo giunge alla sua edizione numero 62 e, fino a domenica 10 febbraio, coinvolge in festose iniziative l’intero paese. Ci sono la vendita di fiori e piante in P.le San Michele, la Corsa in Giallo, il raduno e la sfilata dei carri fioriti, la distribuzione gratuita di tralci di mimosa. INFO: www.proloco-pieveligure.net.



EXTRA LUCCA – Lucca – Un weekend all’insegna dell’olio con convegni, degustazioni, show cooking e assaggi: Lucca, da sabato 9 a lunedì 11 febbraio, si trasforma in città del gusto per celebrare questo prodotto di eccellenza raccogliendo le migliori etichette italiane. Insieme all’extravergine si possono incontrare tante bontà dell'enogastronomia: location dell’evento è il Teatro del Giglio, fulcro culturale della città, che in occasione della manifestazione si trasforma in una vera e propria Strada del Gusto con chef, produttori e artigiani. L’ingresso è gratuito INFORMAZIONI: www.extralucca.it.



SALONE DELL’OLIO, DELLE OLIVE E DEI SAPORI PONTINI – Latina - Show cooking, concorsi, degustazioni e workshop, sabato 9 e domenica 10 febbraio a Palazzo Emme, così chiamato per la sua curiosa forma che ricorda la lettera dell’alfabeto. Obiettivo è la scoperta delle eccellenze della regione pontina, con stand (aperti dalle ore 9.45), la premiazione dell’”Olio delle Colline, Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”, lo show cooking in cui assaggiare oli e prodotti tipici del territorio. Domenica si svolge il convegno “Tra Cultura, Storia e Natura”. Ci sono poi. l’happy hour con prodotti del territorio e il concorso “Assaggiatore per un giorno”. INFORMAZIONI www.facebook.com.