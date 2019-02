Neve magica: Obereggen, una montagna di eventi

Neve magica: Obereggen paradiso dello snowboard Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grande apertura domenica 3 febbraio con l’evento “King of Obereggen”, con la prova di destrezza tra i migliori snowboarders, in lizza per il titolo di Re e Regina dello snowpark. I partecipanti sono chiamati a cimentarsi in inediti numeri acrobatici davanti ad una giuria di esperti e a un pubblico di appassionati sportivi. In mattinata è in programma la gara principale, ad iscrizione gratuita, nella modalità Slopestyle: in palio uno skipass stagionale Obereggen-Val di Fiemme 2019/20 e numerosi premi in materiale tecnico.



In concomitanza con ”King of Obereggen” si svolge la tappa del Southyrol Slopestyle Tour (sci freestyle) valido per il Slopestyle Cup Alto Adige: Dato che per molti atleti emergenti il Southyrol Slopestyle Tour rappresenta il trampolino di lancio verso la carriera da professionisti, sono in gara i migliori slopestyler altoatesini. Per concludere in allegria c’è la tradizionale Grill Battle, l’attesa grigliata sulla neve tra gli specialistici della carne ai ferri.



Proseguendo nella stagione, sabato 2 e domenica 3 marzo lo snowpark di Obereggen ospita la finale nazionale congiunta del Rookie Tour Italy e del circuito della Federazione Snowboard Italia, Italian Snowboard Tour. I quattro vincitori dei tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, sono invitati a partecipare alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo.



Gran finale sabato 30 e domenica 31 marzo con la prima tappa nazionale di Rock and Ride, un evento sulla neve che comprende differenti inziative: ci sono il party sulle piste, test materiali, il concerto rock live alla malga Ganischger e un’apertura straordinaria della pista da sci e dello snowpark illuminato di notte il sabato sera seguita da una Rock Night nella tenda indiana Tipi e al Platzl nella stazione a valle. Domenica un evento rock-sportivo con la storica gara in collaborazione con la Neuro di Modena.



Lo Snowpark Obereggen si trova ad appena venti minuti da Bolzano: è adatto a tutti, con le sue 30 strutture, una halfpipe, una pista boardercross e un nightpark illuminato tre sere alla settimana fino alle ore 22. Lo snowpark si trova sulla pista Pampeago, servita dalla seggiovia Obereggen. Anche questa stagione sono all’opera gli shaper di F-tech in stretta collaborazione con la società impianti Obereggen. Parkhouse con musica e chill-area inclusa.



Tutte le informazioni sul sito www.obereggen.com.