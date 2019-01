San Martino, Passo Rolle: sciare in paradiso

Le Pale di San Martino, affascinanti, selvagge e solo apparentemente inarrivabili, accompagnano ogni momento trascorso in questo magico angolo di Trentino e le occasioni per godersi appieno i panorami dolomitici, con o senza sci ai piedi, di certo non mancano. Ecco alcuni consigli per scoprire questi luoghi senza tempo attraverso cinque esperienze indimenticabili.



1 Colbricon express - Da provare il Carosello delle Malghe, che unisce l'amore per lo sci a quello per la buona tavola. Dalla skiarea Tognola a Ces, passando per Cima Tognola, Valcigolera e Punta Ces si snodano 45 km di piste, per assaporare la vacanza invernale come connubio tra la passione per lo sci e il piacere della buona tavola. Da quest’anno il Carosello ha una marcia in più grazie alla Colbricon Express, la nuovissima cabinovia ad agganciamento automatico che serve l’area di Ces e che accorcia notevolmente i tempi di risalita ( da 21 a 5.30 minuti ). Guadagnerete così minuti preziosi per concedervi tra una sciata e l’altra qualche peccato di gola.



2 Piste cult : Tognola Uno, Passo Rolle e Colverde - Tra le piste più belle della ski area regnano indiscusse la nera Tognola Uno, a San Martino di Castrozza, e le piste di Passo Rolle, tra le più panoramiche di tutto l’arco alpino. A Passo Rolle, appena scesi dalla seggiovia, il commento sarà scontato: sembra di stare in paradiso. Da non perdere una sciata dopo il tramonto sulla pista di Colverde, a due passi dal centro paese di San Martino, illuminata due sere alla settimana, il mercoledì e il sabato, da suggestivi sunglobe.



3 Altopiano delle Pale - L’Altopiano delle Pale di San Martino è senza dubbio uno dei luoghi più spettacolari. Raggiungibile comodamente dal centro paese con gli impianti di risalita (cabinovia Colverde e funivia Rosetta) è tappa obbligata anche solo per ammirare la bellezza che lo caratterizza. Qui la vista spazia a 360° con splendide vedute sul paese di San Martino di Castrozza e sulle cime circostanti. Doverosa una tappa al Rifugio Rosetta-Pedrotti, a cui si accede con ciaspole ai piedi in una mezz’oretta di cammino per il piacere di concedersi un break a 2700 m prima di rientrare a valle.



4 Happycheese - Sulle Dolomiti anche l’aperitivo diventa speciale: grazie agli sfiziosi appuntamenti con Happy Cheese si può assaporare le delizie locali, la birra a km0 BioNoc’ e i migliori vini del Trentino, in tante occasioni da San Valentino a Carnevale, e anche in quota durante il momento più emozionante della giornata: l’enrosadira ovvero il tramonto che colora di rosa le cime delle Dolomiti. Da non perdere anche gli originali aperitivi in motoslitta: attraverserete i boschi innevati che circondano San Martino di Castrozza. Queste e tante altre esperienze alternative rientrano nel programma settimanale “Oltre lo sci”.



5 Val Venegia - Una passeggiata immersi in boschi innevati dove il silenzio è rotto esclusivamente dallo scroscio dell’acqua di un torrente: è un sogno che diventa realtà in Val Venegia. Un ambiente completamente incontaminato, dal grande valore naturalistico. Un suggerimento dedicato ai più sportivi: per scoprire la Val Venegia l'ideale è percorrere con gli sci d’alpinismo il facile itinerario che da Passo Rolle sale alla Baita Segantini passando per Capanna Cervino e scende in Val Venegia, per poi tornare al punto di partenza.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com