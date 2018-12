Friuli Venezia Giulia: sciare alla grande a piccoli prezzi

E si può anche unire allo sci il brivido di tagliare il vento su una slitta trainata da una squadra a quattro zampe, con la scuola di sleddog di Tarvisio. Ed ecco il palcoscenico bianco in cui si esibiscono i grandi campioni dello sci a Ravascletto-Zoncolan. Ci si può tuffare in un mondo traboccante di attrazioni sulla neve disegnato sulle esigenze dei giovani come a Piancavallo oppure avventurarsi in una romantica corsa in carrozza a Sauris, dove si può anche vivere l’esperienza dell'albergo diffuso. Infine a Sella Nevea, autentico paradiso del freeride dove si scia anche in primavera, si può passare il confine con gli sci ai piedi grazie al collegamento transfrontaliero con la località slovena di Bovec.



Il fascino delle Dolomiti - Per chi è attratto irrisestibilmente dal fascino delle Dolomiti c'è Forni di Sopra cone le sue piste che si snodano tra paesaggi mozzafiato. Gli appassionati di biathlon sono poi attesi a Forni Avoltri, che vanta uno dei tre prestigiosi centri nazionali per lo sci nordico-biathlon riconosciuti dalla FISI : ancora pochi passi ed ecco uno dei Borghi Più Belli d’Italia, Sappada, isola alpina ricca di storia e tradizione, circondata dalle vette della Val Comelico.



Sciare in notturna - La pista Di Prampero a Tarvisio, una delle più belle e avvincenti del Friuli Venezia Giulia, apre il suo tracciato in notturna tutti i martedì e i venerdì dal 4 gennaio all’8 marzo 2019 dalle 20 alle 23. La telecabina del Monte Lussari permetterà agli sciatori di misurarsi lungo l'elettrizzante pista Di Prampero dalla stazione intermedia della telecabina fino a valle e ai pedoni di salire fino in cima al borgo per cenare e godersi una serata speciale in quota. Tra le novità della stagione nel polo di Tarvisio è stata installata la nuova seggiovia quadriposto Nuova Tarvisio in sostituzione del precedente impianto a servizio delle aree a vocazione agonistica dei campi Duca d’Aosta.



Non solo sci - Diverse anche le attività sportive e didattiche proposte dal programma “Vivi la natura nelle Alpi Carniche e Giulie” nelle varie località sciistiche del Friuli Venezia Giulia e a valle. Approccio allo sci nordico a Tarvisio, lezioni di biathlon alla Carnia Arena di Forni Avoltri, passeggiate in carrozza trainata da cavalli nei boschi della Valsaisera, equitazione e pony club ad Arta Terme e ciaspolate lungo il sentiero degli sbilf (leggendari nanetti dei boschi) di Ravascletto sono solo alcuni degli appuntamenti in calendario pensati per le famiglie. A Tarvisio tutte le settimane verranno proposti laboratori per bambini, mentre tra Sauris e Sappada saranno ci saranno spazi creativi per bambini e genitori. Incantevoli, rigeneranti e fiabeschi sono i percorsi delle ciaspolate tra Alpi Giulie, Carniche e Dolomiti friulane, senza dimenticare chi non vuole rinunciare alle due ruote neanche d’inverno con le escursioni in fat bike a Sella Nevea, sullo Zoncolan e a Forni di Sopra.



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it