Grado, i 250 presepi dell Isola del Natale

Ogni angolo del “castrum” (il cuore antico della località balneare) ne ospita uno e tutti sono visibili in un percorso itinerante, fra calli e campielli, e nei locali del Palazzo Regionale dei Congressi (viale Italia 2) dove sono ospitati quelli preparati con i materiali più fragili e preziosi. Le opere esposte sono per lo più a carattere lagunare e marinaro, tant’è che il “Presepe galleggiante” – allestito dai Portatori della Madonna di Barbana nel porto, su una zattera di 6 metri quadrati – ne è considerato il simbolo per eccellenza ed è ambientato in una mota (isolotto tipico della laguna di Grado) all’interno di un casone col tetto di paglia (abitazione tradizionale dei pescatori).



Arriva Attila... - In concomitanza con i giorni di apertura della Rassegna dei presepi, si svolge pure il Grado Heritage 452, riferimento all’anno in cui Attila saccheggiò la vicina Aquileia. Questa suggestiva e vivacissima rievocazione storica dedicata all’antica isola di Grado animerà il centro storico tra luci, suoni, spettacoli e gastronomia durante il Ponte dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre. Per l’occasione, l’ “Isola del Sole” recupera le sue tradizioni e la sua storia con la partecipazione straordinaria e coinvolgente dei componenti del gruppo in costume romano della Legio I Italica.



Pattinaggio vista mare - Durante tutto il periodo delle feste Grado è animata da un ricco calendario di eventi, per grandi e piccoli. Fra l’altro, nei giorni pre-natalizi, sulla diga Nazario Sauro (di fronte al mare) è allestita una pista di pattinaggio, che consente agli appassionati di ogni età di abbinare, in una posizione unica, sport e divertimento.



Per maggiori informazioni: www.grado.info