Apre a Milano il primo temporary store Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga con i fratelli Cerea

Per la prima volta Esselunga sperimenta la formula del temporary store, con l’obiettivo di portare la sua linea di alta pasticceria Elisenda anche al di fuori dei propri negozi, per farla conoscere e per dare al pubblico la possibilità di degustare le sue specialità in una cornice esclusiva, immersa nella calda e luminosa atmosfera natalizia milanese. Inaugurata in via Spadari 4, a pochi passi da Piazza Duomo, una pasticceria dedicata al periodo delle feste.