28 aprile 2024 14:59

Vittorio Zingales: "Dalla moda alla medicina, il Metaverso è tra noi e reale"

Fondata in Svizzera, XMetaReal è una metaverse company specializzata nella costruzione e nel design di metaversi, per il mondo corporate e consumer: dall’architettura a progettazione, produzione e delivery di esperienze immersive. Nasce quindi con l’obiettivo di creare esperienze uniche e di valore per offrire ai clienti l'opportunità di immergersi in mondi digitali coinvolgenti e interattivi. Il Fondatore e CEO di XMetaReal Vittorio Zingales racconta a Tgcom24 qual è il futuro dei mondi virtuali e quale contributo possono dare all'esperienza reale.