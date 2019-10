"Uomini e Donne", Riccardo non si dichiara a Ida e Maria De Filippi sbotta: "Sei un cretino"

La puntata di lunedì 14 ottobre del Trono Over di "Uomini e Donne" ha dedicato ampio spazio al triangolo amoroso tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato. Ida avrebbe annullato un weekend programmato a Napoli con Armando a causa della sua esitazione nei confronti di Veronica, lui però spiega che è una scelta dovuta alla sua decisione di limitarsi con entrambe per rispetto.

Potrebbe essere l'occasione tanto attesa da Riccardo per dichiararsi: avrebbe infatti scritto una lettera che vorrebbe leggere a Ida ma quando arriva il momento fatidico non trova il coraggio per farlo. Maria De Filippi inizialmente lo incoraggia: "Che facciamo, stiamo qui tutta notte? Ma quanti anni hai?" A quelle parole, il cavaliere si siede finalmente al centro dello studio ma prima di iniziare vuole sapere la ragione per cui Ida non gli ha risposto al telefono. "Stavo talmente bene che non mi interessava sapere" è la risposta della dama.

Riccardo allora si spazientisce. "Maria, mi assumo la responsabilità e mi vado a sedere. Non fa niente, va bene così. Ti ringrazio." dice prima consegnare la lettera all'ex fidanzata. "La leggerai con calma, non mi hai dato il coraggio di leggerla". Gianni Sperti critica però questo suo comportamento, accusandolo di non aver fatto niente quando lei piangeva, mentre adesso si risente se Ida alza la testa.

A peggiorare la situazione interviene anche Armando, che si dice contrariato dalla reazione di Ida affermando come lei non veda l'ora di sapere cosa ci sia scritto nella lettera. "Se ci fosse scritto ‘Ti amo, mi manchi e ti rivoglio', Ida cosa farebbe?" La dama replica di non averne idea e che, in ogni caso, è una risposta che deve dare a Riccardo e non a lui. A quel punto Maria de Filippi, scocciata, si rivolge a Riccardo: "Ancora non la leggi? Dopo questa risposta di lei ancora non leggi la lettera? Sei un cretino".