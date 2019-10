"Uomini e Donne", il bacio tra Ida e Armando infastidisce Riccardo

Fastidio, rabbia, gelosia. Riccardo Guarnieri non sembra aver ancora superato la rottura con Ida Platano, o almeno questo è ciò che traspare dalla puntata del trono over di "Uomini e Donne" in onda martedì 8 ottobre su Canale 5.

Nel salotto di Maria De Filippi, la donna racconta di essersi avvicinata ad Armando Incarnato e di averlo addirittura baciato durante un'uscita. Così, mentre tutto il pubblico si lascia andare a un lungo applauso, Riccardo si mostra piuttosto sorpreso: "Vedendo il suo comportamento delle ultime settimane non me l'aspettavo - confessa Riccardo - Aveva fatto capire di essere ancora interessata a me, speravo in un suo ripensamento".

Come avevano già colto l'opinionista Gianni Sperti durante gli scorsi appuntamenti della trasmissione, Ida sembrerebbe aver realmente voltato pagina, mentre Riccardo sostiene di aver bisogno di tempo per riflettere, motivo per il quale rifiuta la conoscenza con Antonietta.