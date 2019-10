"Uomini e Donne", Tina contro Riccardo: "O sei innamorato o sei un farabutto" 

Non è riuscita a trattenersi Tina Cipollari che, durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne", si è scagliata contro Riccardo Guarnieri dicendogli: "O sei innamorato, o sei un farabutto". L'opinionista storica del programma non ha apprezzato la scenata di gelosia dell'ex compagno di Ida Platano, ora che lei starebbe frequentando Armando, un altro corteggiatore del programma.

Quando Gianni Sperti ha chiesto a Riccardo le motivazioni della sua polemica, lui ha spiegato: "Sto rosicando". Una risposta che non è piaciuta alla Cipollari che è prontamente intervenuta: "Ida non lo ascoltare, non è seriamente interessato. Continua ad affiancarsi a te per far parlare di sè".