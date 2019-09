Non c'è puntata di "Uomini e Donne" in cui Gemma Galgani e Tina Cipollari non abbiano da discutere. Rientrate le vacanze, le due donne sembrano essersi ricaricate a sufficienza da riprendere la loro eterna rivalità. Questa volta, oggetto della discussione è stata la sfilata in passerella durante la quale la dama torinese si sarebbe ispirata alla diva per eccellenza, Marilyn Monroe.



Una volta arrivata in fondo della passerella, infatti, un getto di aria ha cominciato a far volare la gonna di Gemma che ha provato a imitare le sue stesse movenze sexy e imbarazzate. Le espressioni di Tina e Gianni Sperti hanno però suggerito un risultato ben diverso e l'opinionista si è persino alzata in piedi per guardare meglio, rimanendo esterrefatta. Mentre Maria De Filippi si accascia sulle scale ridendo, Tina rimprovera Gemma: "Ma come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe col vento?" Lei, per contro, la accusa di averle rovinato l'esibizione.