"Uomini e donne", tornano a galla vecchie ruggini tra Ida e Riccardo

"Abbiamo parlato, ci siamo detti delle cose e abbiamo anche discusso. Penso però che siamo davvero arrivati alla fine". Con queste parole Ida Platano riavvolge il nastro e nel salotto di "Uomini e Donne" racconta il triste epilogo della sua relazione con Riccardo Guarnieri, che però non sembra aver digerito la fine del loro rapporto.



"Io mi attengo sempre al tuo atteggiamento - replica il cavaliere del trono over - sono venuto a Brescia e mi hai preso in giro per due giorni, invece avresti dovuto apprezzare un po' di più". Il chiarimento non sembra arrivare nemmeno nello studio della trasmissione, dove la dama annuncia di aver iniziato a sentirsi con un altro uomo: "Da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona: si chiama Andrea e ha partecipato a 'Temptation Island'. Per adesso non c'è nulla, anche perché non ci siamo mai visti, però sentire qualcun altro mi ha fatto bene".



Immediata, anche in questo caso, la risposta di Riccardo: "Se trova quello che cerca, io sarò felice per lei. Spero solo che non sia un guerriero perché non si fa la guerra, come ha fatto con me".