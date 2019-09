"Uomini e donne", scintille tra Gemma e Barbara

Dopo un'attesa lunga un'intera estate, lunedì 16 settembre su Canale 5 si è aperta la nuova stagione di "Uomini e Donne", dove non sono mancate le prime sorprese e i primi scontri. Gemma Galgani si è subito mostrata particolarmente determinata nel continuare la sua esperienza nella trasmissione senza le interferenze della 'rivale' Tina Cipollari, ma nel corso della prima puntata la dama torinese è stata protagonista di un confronto senza esclusione di colpi con Barbara De Santi.



Mentre Gemma si mostra commossa nell'ascoltare la testimonianza dei futuri genitori Sossio e Ursula, la maestra sostiene di non credere a una reazione così forte. "Si può esprimere un concetto anche senza piangere - sostiene Barbara - Per loro c'è da gioire, non da piangere". Immediata la reazione di Gemma: "Le mie sono lacrime di gioia, ma non sai distinguerle perché per te non c'è alcuna differenza. Tu sei anaffettiva, nel momento in cui dici che le mie lacrime sono finte significa che non hai capito nulla di ciò che sto provando".