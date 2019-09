"Uomini e Donne": stesso programma, stessi scontri tra Tina e Gemma

Lunedì 16 settembre ha preso il via la nuova stagione di "Uomini e Donne", la seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì alle 14.45 su Canale 5. E in attesa di conoscere i nuovi protagonisti del programma, a infiammare lo studio ci hanno pensato ancora una volta Tina Cipollari e Gemma Galgani.



La puntata si è aperta con una clip che ha ripercorso l'estate della dama torinese, suscitando l'immediata reazione dell'opinionista. "Non mi rassegno all'età e non perdo l'entusiasmo - dichiara Gemma, rispondendo alle critiche della 'rivale' - Io ti avverto, se quest'anno mi metti il bastone tra le ruote, io ci metto i carri, i buoi e tutto quello che ho. Vorrei fare il mio percorso con tranquillità". Ma Tina non sembra dare particolare importanza alle critiche della donna.