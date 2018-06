Tgcom24 in chiaro su Rete4 per i Mondiali, grande successo

Grande successo ieri per la prima edizione del notiziario Tgcom24 in chiaro su Rete 4 alle 20. In occasione dei Mondiali il palinsesto Mediaset si rivoluziona e il nostro canale all news tonerà in onda in questa edizione “speciale” anche domenica 17, lunedì 18, e giovedì 21 giugno. A luglio invece Tgcom24 sarà in onda su Rete 4 nei seguenti giorni: 1,2,3; 6,7; e infine 10 e 11. Buona visione.