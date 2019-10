Lo stacchetto di Claudio Bisio a “Verissimo” sulle note di ”Rapput" del 1991

Claudio Bisio show a "Verissimo". Il comico e attore, in studio per presentare il film “Se mi vuoi bene” nel quale è protagonista con Lucia Ocone, si lancia in un’interpretazione del suo vecchio “Rapput” da “Superclassifica show” del 1991.

“E quella volta una domenica d'ottobre, già l'autunno ci moriva addosso e io fumavo sigarette amare e tu come uno specchio rotto riflettevi quell'immagine sbiadita del ricordo del frammento di un brandello del profumo di quell'angolo d'estate – recita il rap di quasi trent’anni fa, inizialmente proposto in originale sugli schermi dello studio e poi rivisitato in versione contemporanea da Bisio.

Quest'ultimo ha continuato cantando: "E mi dicesti: ‘Voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani tutto mio che mi appartenga e come donna accarezzare nuovi scampoli d'assenza’. E io dicevo: ‘Sì capisco vuoi gli scampoli d'assenza’. Ma pensavo…”. La parolaccia che chiude la strofa non è stata pronunciata scatenando le risate in studio.