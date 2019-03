"Bentornato Presidente": Claudio Bisio torna in politica... per amore

Claudio Bisio torna a vestire i panni di Peppino Garibaldi, l'uomo comune diventato presidente della Repubblica per caso. In " Bentornato Presidente ", nei cinema dal 28 marzo, dopo essersi ritirato a vita privata, dovrà tornare nell'agone politico per riconquistare la donna che ama. Il film è diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare l'Italia.Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica...



Nel cast, oltre a Bisio, ci sono Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Ivano Marescotti, Cesare Bocci e Massimo Popolizio. "Il pitch della storia (Peppino Garibaldi torna e diventa Presidente del Consiglio per riconquistare la donna amata) ci ha messo davanti a una doppia sfida - spiegano i due registi -: da un lato la responsabilità di realizzare il sequel di uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni; dall'altro la possibilità di esplorare, attraverso un soggetto dal fortissimo potenziale commerciale, l'attualità sociale e politica italiana.Non è stato facile. Grazie alla perseveranza del nostro produttore Nicola Giuliano e alla benedizione di Riccardo Milani (regista del primo film - ndr) abbiamo trovato il coraggio necessario ad affrontare un progetto del quale non eravamo sicuri di essere all'altezza".