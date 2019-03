20 marzo 2019 09:36 Mel Gibson e Sean Penn sono "Il professore e il pazzo" In sala dal 21 marzo il biopic con i due premi Oscar

Melodramma e storia si mischiano in "Il professore e il pazzo" di P. B. Shemran in uscita il 21 marzo. Il film vede per la prima volta insieme Mel Gibson e Sean Penn ed è tratto da una storia vera e poco nota: l'amicizia tra il filologo britannico James Murray, a cui venne affidato nel 1857 l'incarico di redigere l'Oxford English Dictionary, e William Chester Minor, assassino folle rinchiuso in un manicomio criminale. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Al Professor James Murray (Mel Gibson) viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò ha l’idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester (Sean Penn), un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il Dr. Chester sta mandando via posta sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario che i due formeranno un’insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia.

"Il professore e il pazzo", le immagini del film Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci