Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell’ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato. Vivere in un tempo preso in prestito significa vivere ogni momento, e mentre le sfide si innalzano, Will e Stella scopriranno una forza dentro di loro imparando rapidamente che le possibilità di restare vicini sono infinite, anche senza sfiorarsi.



Protagonisti del film sono Cole Sprouse ("Zack & Cody", "Riverdale") e Haley Lou Richardson ("Ravenswood"), mentre a dirigere c'è Justin Baldoni. L'idea del film è arrivata proprio al regista in maniera molto simile all’amore stesso: come un fulmine a ciel sereno. Tutto risale alla serie del 2012 di Baldoni, "My Last Days", che ha dato voce a molti giovani che vivono con malattie difficili, mentre rincorrono vigorosamente le stesse speranze e i sogni dei loro coetanei. Durante le riprese di un episodio sulla fibrosi cistica Baldoni conobbe Claire Wineland. "Un giorno le chiesi se avesse mai frequentato qualcuno con la fibrosi cistica e lei mi guardò come se fossi uno stupido. Mi disse: 'Certo che no' e mi spiegò che le persone che convivono con quella malattia non possono avvicinarsi a più di un metro tra loro perché potrebbero trasmettere batteri pericolosi alle altre persone affette da fibrosi cistica".



"Sono rimasto senza parole e ho iniziato subito a pensare a quanto io sia stato incredibilmente fortunato a poter baciare mia moglie e abbracciare i miei figli - continua il regista -. Ma poi ho pensato: e se la FC fosse lo sfondo di una storia d'amore. Dimenticate Romeo, Giulietta e i Capuleti, quale maggiore ostacolo potrebbe esserci per due persone mentre si innamorano? E quale migliore storia per i giorni nostri, con così tanta pressione che ruota intorno alle relazioni sociali? Sentivo come se questa storia potesse essere una nuova interpretazione del potere dell'amore e delle relazioni umane che riescono a superare qualsiasi cosa. Ma c'era anche una sfida: potevamo raccontare una storia in cui i personaggi principali non si toccano fisicamente eppure far sentire al pubblico come se si toccassero per tutto il tempo?".