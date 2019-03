Arriva nelle sale il 21 marzo "Peppermint - L'angelo della vendetta" , thriller mozzafiato diretto da Pierre Morel , già regista di "Taken". Protagonista è Jennifer Garner nei panni di una madre che si trasforma in killer per vendicare la morte della figlia e del marito. Tgcom24 vi offre una clip per scoprire il revenge movie al femminile con alla base l’amore per la famiglia e un forte senso di giustizia.

La Garner torna al cinema d'azione dopo aver recitato per diversi anni nel ruolo della super-agente Sydney Bristow, nella popolare serie tv "Alias", e in film come "Elektra" e "The Kingdom". "Non giravo una sequenza d’azione da oltre undici anni, è parecchio tempo, ma sapevo di potercela fare", ha spiegato l'attrice.



"Mi piaceva l’idea che fosse una storia originale e un film d’azione con una donna al centro della storia. Non ho mai avuto la possibilità di esplorare il bisogno viscerale di difendere e di proteggere la mia famiglia in un film, ed era un tema col quale riuscivo a identificarmi", ha raccontato.