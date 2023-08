Ilary Blasi, un anno senza Francesco Totti: la fine di un amore dall'annuncio alle battaglie legali

L'11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti annunciano la fine della loro relazione dopo vent'anni d'amore. Con una nota, prima della conduttrice poi del calciatore, i due rendono pubblica la fine del matrimonio. Una rottura già chiacchierata da diversi mesi, ma sempre smentita dalla coppia per salvaguardare l'equilibrio dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

A distanza di (poco più di) un anno dall'annuncio, che ha spezzato il cuore di tantissimi fan increduli, Blasi e Totti sembrano aver voltato pagina senza ripensamenti. Lui ha acquistato un attico a Roma Nord dove vive con la nuova compagna, la 34enne romana Noemi Bocchi, mentre lei ha una relazione con Bastian Muller, un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Se sulle ragioni della crisi del matrimonio al momento ci sono solo gossip e reciproche accuse, ciò che è certo è che i due non sarebbero rimasti in buoni rapporti. Anzi tra gossip, ripicche e presunti tradimenti, la favola di un amore lungo vent'anni vede il suo epilogo nelle aule di tribunale dove Totti e Blasi si scontrano sulla spartizione dei beni.

Gli orologi della discordia e il tapiro a Totti - Il 12 ottobre "Striscia la Notizia" consegnava il tapiro a Francesco Totti per la vicenda dei Rolex. L'ex calciatore aveva accusato l'ex moglie di avere sottratto dalla loro cassetta di sicurezza alcuni orologi di lusso. Regali, secondo la versione di Blasi, che la conduttrice avrebbe ricevuto dall'ex marito durante il matrimonio e che avrebbe voluto destinare ai tre figli. "Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary che le ha fatto sparire gli orologi", scherzava Valerio Staffelli con il calciatore poco dopo lo scontro con l'ex moglie. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ironizzava sui post social di Blasi e a Totti chiedeva se provasse più fastidio per le frecciatine pubbliche dell'ex moglie o per gli "sfottò" laziali. "Non guardo niente, né gli uni né gli altri sto sopra le parti", replicava il calciatore senza cedere alle provocazioni.

Intanto proprio il primo luglio scorso il Tribunale Civile di Roma si è espresso sulla questione degli orologi e ha previsto che saranno "a disposizione di entrambi" accogliendo quindi una delle richieste della presentatrice.

Leggi Anche Francesco Totti sfratta Ilary Blasi dalla Longarina

Dai Rolex alla Longarina - Nel 2003 Francesco Totti aveva acquistato il centro sportivo gestito negli anni sempre di più dalla famiglia Blasi. Una quota minore è intestata al cugino di Francesco, Angelo Marozzini, e un'altra al cognato, Ivan Peruch. Nessun problema finché le cose andavano bene tra Totti e Ilary, poi con la separazione l'ex calciatore ha chiesto di tornare in possesso della Longarina, ma Ilary non ha accettato di rendere la completa disponibilità del comprensorio che si trova a Roma Sud e che, oltre alla scuola calcio, ha anche un'area paddel. Totti ha portato la vicenda in tribunale e il giudice ha emesso un'ordinanza che impone lo sfratto della famiglia Blasi dalla struttura sportiva. In un secondo momento si riserverà pure di decidere se la società (gestita appunto dal "clan" di Blasi) dovrà pagare i canoni di affitto mensili arretrati, così come chiesto dall’ex calciatore.

Leggi Anche Spariti 5 Rolex di Francesco Totti, colpo di scena nella diatriba con Ilary Blasi

Ilary Blasi ha così consegnato a Totti le chiavi dell'impianto sportivo della Longarina mettendo da parte i dissapori tra famiglie per il bene dei piccoli giocatori iscritti alla scuola calcio intitolata all'ex marito. Dopo lo sfratto e la diatriba sui risarcimenti e sui debiti, pare che ci sia uno spiraglio d'intesa almeno per quanto riguarda l'impianto conteso tra il fratello di Francesco, proprietario della Totti Soccer School, e la sorella di Ilary, a cui fa capo l'associazione dilettantistica.

L'intervista a Verissimo - Se le frecciatine all'ex marito (soprattutto social) non sono mancate, Ilary Blasi ha invece evitato di rilasciare interviste sulla separazione. Nessuno sfogo social e neppure nessuna copertina. Anche ospite a "Verissimo" lo scorso 16 aprile, la conduttrice de "L'Isola dei Famosi" ha evitato qualsiasi domanda sulla fine del suo matrimonio. "Non possiamo far finta di niente. So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento. Ne parleremo quando sarà il momento giusto", dichiarava la padrona di casa Silvia Toffanin. "Ti ringrazio di rispettare i miei tempi", commentava Ilary Blasi.

Il tapiro a Ilary Blasi - Se a casa di Silvia Toffanin, la conduttrice non si è sbottonata sulle sue vicende personali, una battuta sull'ex marito Valerio Staffelli è riuscito a strappargliela quando le consegnava il tapiro lo scorso 23 aprile. Quando Staffelli le chiedeva se davvero avesse cambiato la serratura della villa all'Eur per non fare entrare l'ex calciatore della Roma, lei rispondeva: "Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta". Anche su questa vicenda c'è stata intanto una pronuncia del tribunale. Sempre nell'aprile scorso i giudici prevedevano che in favore della showgirl andasse proprio la villa all'Eur e un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive.

L'Isola dei Famosi - Anche quest'anno Ilary Blasi ha condotto il reality di Canale 5 e, anche in questa occasione, la showgirl non ha mai parlato di sé. Non sono mancate, però, alcune frecciatine che non sono passate inosservate al pubblico di Canale 5. "Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c'è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa", ha dichiarato la conduttrice nella prima puntata dell'Isola. "Ma si sa: per uno che va, c'è sempre uno che arriva", ha aggiunto presentando Enrico Papi. Blasi si riferiva ai due opinionisti, quello dell'anno scorso e il suo successore. Ma qualcuno ci ha visto una chiara frecciatina all'ex marito.

Leggi Anche Chanel Totti “ospite” da Ilary Blasi con il fidanzato Cristian Babalus

La relazione con Bastian Muller - Risale a fine novembre la prima foto di Ilary e Bastian. Paparazzata a Zurigo insieme all'imprenditore tedesco, da quel momento in poi i due sembrano inseparabili nonostante la distanza. Insieme hanno passato il Capodanno a Bangkok, una fuga romantica a Parigi (ecco le foto), ma anche tantissime altre occasioni. E se Totti in queste giornate è stato avvistato sulle spiagge di Sabaudia in compagnia della sua Noemi, Ilary e Bastian, che qualcuno aveva vociferato fossero in crisi, hanno smentito le indiscrezioni sul loro conto e si sono mostrati insieme a Rio de Janeiro durante la loro vacanza romantica in Brasile.

La famiglia allargata - Quella di Totti e Ilary sembra a tutti gli effetti una famiglia allargata. Anche se tra i due i rapporti non sembrano idilliaci, entrambi sembrano aver voltato pagina provando a trasmettere serenità ai figli. Sia la conduttrice che l'ex calciatore coinvolgono i figli nelle loro relazioni. Ilary e Bastian hanno passato un weekend a quattro con Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus. Muller è stato fotografato nella villa all'Eur, ma anche insieme alla piccola di casa Isabel Totti. Mentre Chanel e Cristian sono partiti insieme al padre e a Noemi per una lunga vacanza estiva a Los Angeles.

Leggi Anche Francesco Totti in America: guarda il tour con la famiglia allargata

Leggi Anche Francesco Totti, Noemi Bocchi e i figli in vacanza a Los Angeles

Restano da chiarire i dettagli della separazione, il cui processo giudiziale proseguirà a fine estate, sia le questioni accessorie come il centro sportivo della Longarina o la vicenda dei Rolex. Ma ora è tempo di vacanze e divertimento e ai tribunali ci penseranno in autunno.