"Verissimo", Ilary Blasi non parla di Francesco Totti: "Non è il momento"

In vista della partenza della nuova edizione de "L'isola dei famosi", la sua terza come conduttrice, Ilary Blasi affronta a "Verissimo" la prima intervista dopo la rottura da Francesco Totti. La conduttrice, però, nonostante l'attesa e la curiosità dei telespettatori, sceglie di non parlare della situazione di famiglia.

Leggi Anche Ilary Blasi cambia la serratura della villa all'Eur, Francesco Totti furioso

"Non possiamo far finta di niente. So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento", spiega Silvia Toffanin prima d'iniziare il dialogo con l'ex collega di "Passaparola". "Ne parleremo quando sarà il momento giusto".

"Ti ringrazio per rispettare i miei tempi", è il commento di Blasi.