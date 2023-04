"Isola dei Famosi 2023", Ilary Blasi: "Vivo un periodo di transizione, voglio rimettermi in pista"

Nell'ultimo anno, infatti, la sua vita si è ribaltata: sta divorziando da Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio e ha un nuovo amore nella sua vita : "Ho voglia di rimettermi in pista, sono in un periodo di transizione. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista, guai se resti fermo e ti senti in un porto sicuro".

"Ho voglia di rimettermi in pista" L'atteggiamento con cui Ilary Blasi affronterà la conduzione de "Isola dei Famosi 2023" sarà sicuramente diverso rispetto al passato. Nell'ultimo anno la sua vita personale ha subito un vero terremoto e sulla fine turbolenta del matrimonio con Francesco Totti si sono spesi fiumi di parole. "Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. Io lo chiamo un periodo di transizione", ammette. "Sono curiosa di vedere cosa succederà. L'Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e ti senti in un porto sicuro".

Tribù, coppie e singoli Come nella vita, anche nei reality tutto può accadere e l'Isola dei Famosi non fa eccezione: "Non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest'anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche".

Cast variegato Parlando delle isolane, la Blasi svela: "Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei, è particolare. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare". Le coppie sono molto affiatate, ma c'è da vedere se le difficoltà li metteranno in crisi: "Ci sarà Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone, che viene da un paesino delle Marche. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo".

L'Isola di Ilary Ilary è da sempre attentissima a tutelare la propria privacy, per questo anche con i concorrenti entra nel loro intimo in punta di piedi: "I reality raccontano la persona, dopo un po' di giorni viene fuori quella. Faccio fatica a entrare nel privato degli altri, ma solo per mio pudore. Sarà perché io sono timida, manifesto poco le emozioni. Non sono litigiosa e difficilmente mi arrabbio. Del reality prediligo il gioco, le strategie e la caciara. ".