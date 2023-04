"Isola dei Famosi", Ilary Blasi e Alvin scherzano con un calzino: Alessandro Cecchi Paone e fidanzato in Honduras

Lo scherzo nel camerino

Alvin entra nel camerino di Ilary Blasi documentando tutto su Instagram: "Io sto per partire", dice l'inviato. "Dove vai di bello?", domanda ironicamente la conduttrice che poi gli chiede un piacere: "Fammi un favore, visto che sei già qui, mi aiuti a togliermi le scarpe che io non ci riesco...". "Sono meravigliose", scherza Alvin che aggiunge: "No dai! Ilary questo calzino no". Alvin, infatti, è stizzito dal calzino color carne sotto lo stivaletto. Ma Ilary incalza: "Dai portalo in Honduras, ti porta fortuna". E poi pubblca un selfie nelle stories: "Friends since 2002"