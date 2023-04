"Isola dei Famosi": Alvin confermato come inviato, Fiore Argento prima naufraga

Uno scherzetto che i due hanno architettato di comune accordo, confermando la complicità che li lega. Il loro rapporto di amicizia, infatti, ha basi solide arricchito anche dalla condivisione di esperienze professionali come "Eurogames". Anche agli appuntamenti mondani sono spesso insieme, come in occasione della festa di compleanno di Michelle Hunziker .

I consigli per i naufraghi

D'altra parte l'ironia è una delle cifre stilistiche di Ilary, che anche nel promo dell'Isola dei Famosi ha voluto dare il benvenuto ai naufraghi alla sua maniera. Nello spot ha infatti dispensato preziosi consigli di sopravvivenza per resistere alle dure prove che li attendono in Honduras. Dopo aver cercato, senza riuscirci, di accendere il fuoco passa al capitolo cibo: "Prendete una ciotola, versate del riso... ma per me vi conviene cercare dell’altro...". Infine tenta di spaccare una noce di cocco. "Vabbè, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi! Io vi seguirò da qui", conclude sorridendo.