"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi "avverte" i nuovi concorrenti: "Cari naufraghi... Arrangiatevi"

Tutto è pronto per "L'Isola dei Famosi" sta per tornare. Ilary Blasi è pronta per partire prossimamente in prima su Canale 5 con il reality show basato sulla sopravvivenza. Ed è proprio Ilary a lanciare la nuova stagione del programma con un promo in cui si rivolge ai suoi "Cari naufraghi", provando a dar loro qualche consiglio di sopravvivenza in vista dell'esperienza che dovranno affrontare a Cayo Cochinos, in Honduras.

"Per cominciare, la cosa più importante che vi servirà, come sapete, sarà il fuoco", esordisce la conduttrice, che poi passa al cibo: "Prendete una ciotola, versate del riso... ma per me vi conviene cercare dell’altro...". Poi, visti i precedenti tentativi a vuoto, prova a spaccare una noce di cocco, senza riuscirci: "Vabbè, basta! Cari naufraghi, arrangiatevi! Io vi seguirò da qui", conclude sorridendo mentre si accomoda sul suo sgabello.

Anche quest'anno, un gruppo di famosi personaggi dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura diventeranno per alcuni mesi naufraghi su un'isola deserta, sfidando l'ostilità della natura, il freddo, la fame e il giudizio dei telespettatori che da casa decreteranno, televoto dopo televoto, il vincitore di questa diciassettesima edizione. Ilary Basi torna alla conduzione dell'Isola di Famosi per il terzo anno consecutivo dopo l'edizione del 2021 vinta da Awed e quella dello scorso anno in cui trionfò Nicholas Vaporidis.