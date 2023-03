Ilary Blasi e Bastian Muller a Milano tra shopping e serate mondane

Ilary Blasi (41 anni) e Bastian Muller (31) si sono dati appuntamento a Milano, dove la conduttrice è al lavoro per la prossima edizione de "L'Isola dei Famosi" che debutterà a breve. La coppia è stata fotografata mano nella mano nelle vie dello shopping a caccia di acquisti, entrambi con look casual composto da jeans, felpa e sneakers. Entrano nei negozi e guardano tra le ultime novità poi, prima di prepararsi per la serata, l'imprenditore va a comprare una rosa da regalare alla sua amata.

Il futuro di Ilary Blasi e Bastian Muller

Per ora Ilary Blasi e Bastian Muller si accontentano di incontrarsi nel weekend, in Italia, in Germania o in giro per il mondo e non sembrano pensare a una convivenza. Lei è ancora in attesa dell'udienza di separazione da Francesco Totti, che era stata fissata per il 14 marzo ma rinviata su richiesta dell'ex calciatore. L'imprenditore però ha conosciuto i figli di Ilary e sembra che ci sia grande armonia. Tutto fila per il meglio e insieme a Bastian la conduttrice sembra aver trovato finalmente la sua isola felice...