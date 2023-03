Ilary Blasi, shopping con Bastian Muller: salta fuori il coniglio

Un pomeriggio al centro commerciale con Ilary

Ilary Blasi è felice e raggiante insieme a Bastian Muller. L’imprenditore di Francoforte è sempre più spesso a Roma e con la conduttrice tv fanno le prove di convivenza in famiglia. Non solo lui ha partecipato alla festa di compleanno della piccola Isabel Totti, ha cenato tra balli e canti scatenati con le sorelle della Blasi, ma è anche andato a fare shopping insieme alla showgirl e alla figlia. Il settimanale “Gente” pubblica il racconto di un pomeriggio di serenità e intesa tra Ilary e Bastian. Lui in tshirt e pantaloni neri porta i pacchetti, lei in versione sporty-chic si dedica alla bambina. La sorella di Cristian e Chanel Totti è entusiasta quando compra il coniglietto e non vede l’ora di portarlo a casa e mostrarlo a tutti.