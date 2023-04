"L'Isola dei Famosi", Claudia Motta è una nuova concorrente

Da video

A "L'isola dei Famosi" ci sarà anche Claudia Motta. La giovane showgirl, che nel 2021 ha rappresentato l'Italia a Miss Mondo, prenderà parte alla nuova edizione del reality, al via lunedì 17 aprile su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

L'annuncio della nuova naufraga arriva direttamente dai canali ufficiali del programma, dove sabato 8 aprile era stata svelata la presenza di Corinne Clery e Pamela Camassa.

Chi è Claudia Motta - Nata nel 2000 a Velletri, frequenta l'Accademia Nazionale di Roma ed è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza con l'obiettivo di diventare magistrato. Sul piccolo schermo si è affermata come l'angelo custode di "Tiki Taka – La Repubblica del Pallone", la trasmissione sportiva di Italia 1 condotta da Piero Chiambretti, oltre ad aver preso parte al film di Aldo Baglio "Scappo a casa" e ad altre pellicole come "Adesso preferisco vivere" e "Arrivederci amore, ciao". Nel 2021 era stata scelta per rappresentare l'Italia nelle fasi finali di Miss Mondo, un concorso che la modella aveva vissuto con immenso orgoglio. La prossima sfida sarà invece in Honduras, dove dovrà mettersi in gioco per ambire alla vittoria finale de "L'Isola dei Famosi", che lo scorso anno ha visto trionfare l'attore Nicolas Vaporidis.

"L'Isola dei Famosi", il cast - In questi giorni si sta componendo il quadro completo dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del reality al via lunedì 17 aprile su Canale 5. Dopo la conferma di Ilary Blasi alla guida del programma e dell'inviato Alvin, la prima naufraga a essere annunciata era stata Fiore Argento, figlia del regista Dario e sorella di Asia.

Era stata poi svelata la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e dal compagno Simone Antolini, oltre alla modella Helena Prestes, Cristina Scuccia, Nathalie Caldonazzo, Corinne Clery e Pamela Camassa. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi concorrenti del reality.