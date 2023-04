"L'Isola dei Famosi", Cristina Scuccia tra i naufraghi

Chi è Cristina Scuccia - A dare la notizia della partecipazione di Cristina Scuccia è stato il profilo Instagram de "L'Isola dei Famosi" che a corredo di una foto dell'ormai ex suor Cristina, ha scritto: "Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all'isola". Nata a Vittoria, in Sicilia nel 1988, è stata membro dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. La svolta nella sua carriera fuori dal convento arriva nel 2014 quando partecipa e vince il talent show "The Voice of Italy", nella squadra di J-Ax: il suo successo è talmente repentino, da arrivare a ottenere un contratto con la Universal Music.

La rinuncia ai voti - A "Verissimo", nel novembre del 2022, aveva annunciato di aver rinunciato ai voti religiosi, presentandosi nel programma di Silvia Toffanin senza velo: "La mia è stata una scelta coraggiosa - aveva rivelato -. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera. Il successo? Non ha messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita".

"L'Isola dei famosi", il cast - Negli ultimi giorni, intanto, si stanno scoprendo i vari componenti del cast di questa stagione. Dopo le conferme dei due timonieri del programma, ovvero Ilary Blasi alla conduzione e Alvin come inviato in Honduras, sono stati annunciati gli opinionisti: saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Anche una parte del cast è stata già annunciata: in Honduras ci saranno Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini e la modella Helena Prestes.