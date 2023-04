"L'Isola dei Famosi", Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono gli opinionisti della nuova edizione

La new entry - Dopo aver condotto su Canale 5 "Big Show" e l'ultima edizione di "Scherzi a Parte", Enrico Papi nei panni di opinionista a "L'isola dei Famosi" si mette alla prova con un nuovo ruolo. Il conduttore affiancherà Vladimir Luxuria, già opinionista nell'edizione passata, e si sostituirà a Nicola Savino che aveva conquistato il pubblico con la sua ironia.

I naufraghi della nuova edizione - Ogni giorno la pagina ufficiale del reality di Canale 5 svela i nomi dei nuovi concorrenti. Sono ufficialmente naufraghi di questa edizione: Fiore Argento (figlia del regista Dario), Alessandro Cecchi Paone che parteciperà insieme al compagno Simone Antolini, la modella Helena Prestes e, infine, l'ex suora Cristina Scuccia. Nei prossimi giorni verrà svelato il cast al completo.

Tutti gli opinionisti delle edizioni trasmesse da Mediaset

Nell'edizione 2022, la sedicesima del reality, a commentare in studio le avventure dei concorrenti c'erano Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Dal 2 febbraio 2015 il programma viene trasmesso su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi (dalla decima alla quattordicesima edizione), mentre dal 15 marzo 2021 (dalla quindicesima edizione) la conduzione è passata ad Ilary Blasi. Gli opinionisti dell'edizione 2021 sono stati Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, quest'ultimo ha condotto anche il programma contenitore e la striscia quotidiana Il Punto Z. L'edizione del 2020 non si è svolta a causa della pandemia. Nel 2019 ad affiancare la padrona di casa Alessia Marcuzzi c'erano Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Nel 2018, ovvero nella quarta edizione trasmessa da Mediaset in studio gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e la Gialappa's Band in collegamento con la partecipazione dell'inviato Stefano De Martino. Tra i protagonisti in studio, a commentare le avventure dei naufraghi insieme alla Marcuzzi nel 2017 in veste di opinionista c'è Vladimir Luxuria e l'inviato Stefano Bettarini. Nel 2016 c'erano Mara Venier e Alfonso Signorini con la partecipazione dell'inviato Alvin. Gli opinionisti in studio del 2015 sono stati Mara Venier (ruolo che aveva già ricoperto nella quinta e sesta edizione) ed Alfonso Signorini (ruolo che aveva già ricoperto nella prima e nella quinta edizione).