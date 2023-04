"L'Isola dei Famosi", Christopher Leoni è un concorrente ufficiale

Da video

Christopher Leoni è un nuovo naufrago de "L'Isola dei Famosi". La partecipazione del modello e attore brasiliano è stata annunciata attraverso i canali social del reality, che prenderà il via lunedì 17 aprile su Canale 5, con la confermata conduzione di Ilary Blasi e la partecipazione di Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Chi è Christopher Leoni - Cristhopher Cassio Martins Meireles nasce a San Paolo, in Brasile, il 29 settembre 1986. Di origini italiane, inizia ad avvicinarsi al mondo della moda locale e nel 2002 prosegue l'esperienza professionale a Milano. Qui ha modo di misurarsi anche come attore e dopo l'esordio nella terza stagione de "L'onore e il rispetto", viene inserito nel cast di "Pupetta - Il coraggio e la passione", prende parte alla seconda stagione de "Il peccato e la vergogna" e anche a "Il bello delle donne... alcuni anni dopo".

Nella vita privata, Christopher Leoni è sentimentalmente legato dal 2013 a Francesca Versace, figlia di Santo (fratello dello stilista Gianni Versace). Dalla loro relazione sono nati due figli, la prima nel 2014 e il secondo nel 2017. Molto riservato e molto attaccato alla famiglia, tra le grandi passioni del modello hanno un ruolo particolare i viaggi, come riportano alcuni scatti sul suo profilo Instagram, e la pratica del jiu-jitsu.



Come se la caverà in Honduras per la nuova esperienza a "L'Isola dei Famosi"? L'appuntamento con la prima puntata è fissato a lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5.