Ilary Blasi cambia la serratura della villa all'Eur, Francesco Totti furioso

Lui spera ancora di ottenere la villa all'Eur in cui hanno vissuto da marito e moglie, ma lei ha già cambiato la serratura. Durante l'udienza segreta della scorsa settimana tra i due si è giunto a un nulla di fatto, sia per quanto riguarda la casa che l'affidamento dei figli Cristian , Chanel e Isabel .

L'affidamento dei figli Per Ilary Blasi e Francesco Totti la strada verso l'accordo sembra essere ancora lunga. In aula non sono riusciti a trovare un punto di incontro su due nodi fondamentali: la villa all'Eur e i figli. Entrambi hanno chiesto l'affidamento congiunto per Cristian, Chanel e Isabel e l'ex calciatore sarebbe disposto a versare 15mila euro al mese per il loro mantenimento (mentre la conduttrice non ha chiesto nulla per sé). Lo scontro non sarebbe di natura economica, ma sulla suddivisione del tempo da passare con i tre ragazzi. Con chi dei due dovranno risiedere più stabilmente?



A chi resta la casa? La questione legata all'affidamento dei figli coinvolge anche l'assegnazione della casa che, per prassi, resta al genitore collocatario. Francesco Totti non intende mollare l'osso e vorrebbe rientrare in possesso della villa in cui ha vissuto per tanti anni. Ma nemmeno la sua ex moglie ha intenzione di cedere, e per mandare un messaggio chiaro ha già cambiato la serratura. Avrà dato le chiavi a Bastian Muller? Chissà, quello che è certo è che l'imprenditore tedesco passa sempre più tempo a Roma nella casa della conduttrice de "L'Isola dei Famosi", circostanza mal digerita dall'ex calciatore che pare sia geloso dei rapporti del nuovo compagno di Ilary e i suoi figli.

