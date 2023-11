"Grande Fratello", Giampiero Mughini abbraccia la compagna e rivede i suoi cani

La 19esima puntata del "Grande Fratello" è ricca di sorprese per Giampiero Mughini che riceve la visita della compagna Michela Pandolfi e dei suoi amatissimi cani. Il giornalista seduto sul divano della Casa più spiata d'Italia si intrattiene con l'amore della sua vita. I due stanno insieme da 33 anni e nel loro breve incontro provano ad aggiornarsi su tutte le cose accadute durante l'assenza del giornalista da casa. "Ciao tesoro, sei elegantissima", Mughini si complimenta con la compagna mentre le chiede cosa succede nella sua vita da quando è un concorrente del reality di Canale 5.

L'incontro con i cani - Ma Giampiero Mughini ha un solo pensiero: i suoi amatissimi cani Bibi e Clint. "Come stanno?", chiede a Michela. "Speravo di vederli qui", dice il giornalista ad Alfonso Signorini che gli spiega che non è stato possibile. Mughini, però, non sa ancora che di lì a poco incontrerà i due cani che lo attendono all'esterno della casa. Il giornalista, infatti, salutata la moglie viene invitato anche lui a uscire. Ed è proprio sulla passerella rossa della casa che vede arrivare di nuovo Michela, ma questa volta insieme a Bibi e Clint. Entrambi sono entusiasti di vedere il loro padrone, in particolar modo Clint, il più giovane dei due, che riempie di feste Mughini. Il concorrente non può fare a meno di mostrare rammarico per le condizioni di Bibi, la cagnetta di 14 anni, che ha qualche problema con le zampe posteriori.

La storia d'amore - Giampiero Mughini e Michela Pandolfi stanno insieme da 33 anni. Una storia d'amore solida che però ha attraversato e superato anche la spaccatura di un tradimento. A rivelarlo al settimanale "Chi" è proprio la moglie di Mughini in una lunga intervista sul marito. Il giornalista lo conferma durante la 15esima puntata del "Grande Fratello". "Lo ha scoperto perché avevo lasciato in giro delle foto e non mi ha ancora perdonato perché ne ha sofferto tanto e a me dispiace molto", rivela il giornalista.