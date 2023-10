"GF", Letizia Petris riceve una lettera dal suo fidanzato ma non è soddisfatta: "Non mi vuole bene"

La 24enne in lacrime: "Da oggi vivrò più liberamente la vita nella Casa"

Al "GF", nella puntata del 26 ottobre, Letizia Petris riceve una lettera da parte del fidanzato Andrea. Un gesto che la giovane attendeva da tempo, ma che non soddisfa le sue aspettative. "Mi aspettavo qualcosa di diverso. Conosco il suo metabolizzare, è un dire basta. Una settimana prima del nostro anniversario sapeva che cosa avrebbe causato e vuol dire che non mi vuole bene", così la 24enne dopo aver ascoltato le parole di Andrea.

La lettera di Andrea - "Ciao Leti seguo le tue giornate e sono contento di vederti felice, hai trovato un ambiente familiare e amichevole. Sapevamo che questa avventura sarebbe stata un banco di prova per entrambi, devo ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza sui nostri sentimenti, ma ne parleremo guardandoci negli occhi. Ti ho sempre detto di essere felice di questa avventura e spero di vederti in quella casa fino alla fine. Sii sempre te stessa", conclude Andrea.

La reazione di Letizia - Settimana prossima Letizia e Andrea festeggeranno 3 anni di fidanzamento. Lei 24 anni, lui 21, i due hanno condiviso insieme tanti momenti difficili, il più doloroso tra tutti è stato la morte del padre di Letizia. "Io con lui pensavo di costruire una famiglia", dichiara in studio la giovane in lacrime perché delusa dalle parole di Andrea. "Mi aspettavo qualcosa di diverso. Conosco il suo metabolizzare: significa dire basta. Una settimana prima del nostro anniversario sapeva che cosa avrebbe causato e vuol dire che non mi vuole bene. Da oggi vivrò più liberamente la vita nella Casa", conclude Letizia.

Il rapporto tra Letizia e Paolo - A mettere in crisi Letizia nella Casa del "GF" è il rapporto con Paolo Masella. Da subito molto vicini, Paolo ha dichiarato i suoi sentimenti a Letizia e si è allontanato da lei per rispettare il suo fidanzamento. Questo, però, ha scatenato la disperazione di Letizia che però continua ad assicurare che per lei Paolo è solo un amico.