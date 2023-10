Tgcom24





Costantino a Sdl Tv ha raccontato che Basciano si trovava a Ibiza per lavoro non si sarebbe consumato nessun tradimento fisico, ma che il ragazzo era molto confuso. Da mesi, infatti, le cose con la fidanzata Sophie Codegoni (che lo ha reso padre qualche mese fa di una bimba) non andavano bene e le attenzioni di Luzma Cabello hanno mandato il modello e Dj definitivamente nel pallone. Basciano ha sempre smentito di aver tradito Sophie e sta facendo di tutto per riconquistarla e farsi perdonare.

Chi è la presunta amante di Alessandro Basciano Parlando dei giorni in cui era a Ibiza per lavoro, ha raccontato: "Luzma Cabello è stata una ragazza che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati ma non era la sua fidanzata. Quando siamo andati a Ibiza l'ho invitata io e Ale era consenziente. Non eravamo soli, eravamo sempre in gruppo. Io inizio a pensare che l’avrei potuta far lavorare anche in Italia e iniziamo a capire che con un gossip la sua entrata in Italia sarebbe stata più facile. L’idea era di introdurla nel mercato italiano. La foto di Luzma con Ale l’ha fatta una ragazza di Napoli".

"Nessun tradimento, Sophie cercava un pretesto per lasciarlo" Sull'isola spagnola Luzma avrebbe palesato un interesse per Basciano, che però aveva la testa rivolta solo a Sophie. "A lei piaceva tanto Ale, lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva ‘Ale mi parla sempre della fidanzata’. Per questo lei voleva tornarsene a casa ma non c'erano aerei", ha continuato il manager. "Non c’è stato nessun tradimento: il biglietto per venire Luma se lo è fatto da sola e la villa in cui alloggiavamo era piena di camere. Le abbiamo fatto il biglietto di ritorno perché voleva andare via. Però come ha detto lei, non ci sono solo i tradimenti fisici. Credo che Sophie abbia trovato il pretesto per lasciarlo".

Basciano incastrato da Luzma Costantino ha poi affermato che sarebbe stata la ragazza, rifiutata da Basciano, a incastrarlo per fare parlare di sé: "Luzma l’ha premeditato. Ha fatto foto e video ad Alessandro di spalle, proprio per fingere questo gossip che avrebbe dovuto aprirle le porte in Italia".

"Alessandro Basciano e la fidanzata mi chiamavano ogni volta che litigavano" Parlando della crisi e delle accuse di Sophie, Benji ha dichiarato che la crisi tra loro durava da tempo e di avere sempre cercato di portare la pace tra loro. "Con Ale e con Sophie avevo un rapporto di amicizia molto intenso. Ci sono stati tanti episodi in cui sono stato presente, purtroppo ero l’ago della bilancia. Ogni volta che c'era una lite mi chiamavano", ha ricordato il manager.

L'intervista di Sophie Codegoni a "Verissimo" Negli ultimi due mesi la situazione era peggiorata, i problemi si prolungavano da tempo. Come ha dichiarato anche lei, in un periodo lui andava sotto casa di lei, Sophie non gli apriva e lui era costretto a dormire in macchina. A un certo punto, tutti abbiamo perso lucidità.", ha continuato. E sulle accuse di Sophie a "Verissimo" ha dichiarato: "Dopo quattro giorni dopo una storia così importante non è stato carino andare subito sui social e in tv a parlare di una rottura. Perché erano passati pochi giorni ed era meglio metabolizzare”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello I due si sono conosciuti nel 2022, nella Casa del Gf. Dentro il reality i tira e molla non sono mancati, ma poi la relazione con la gieffina è proseguita con una proposta di matrimonio e l'arrivo a maggio 2023 della figlia Celine Blue.