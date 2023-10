Sophie Codegoni: "Ho le prove del tradimento di Alessandro Basciano" | E confessa: "A Mykonos mi ha anche tirato uno schiaffo"

"Alessandro Basciano? Ho le prove del suo tradimento". Dopo l'annuncio della rottura, Sophie Codegoni torna a "Verissimo" per smentire le dichiarazioni dell'ex fidanzato, padre della figlia Celine Blue. "Non credo alle sue parole, nel momento in cui ho scoperto tutto ha cambiato almeno 15 versioni. In base alla persona con cui parlava, toglieva cose e ne aggiungeva altre".

L'ex tronista di "Uomini e donne" fa, in particolare, riferimento a un video, in cui Basciano e la presunta amante ballano in discoteca: "Nel momento in cui balli con lei, ci provi con lei e ti avvicini alla sua bocca fino a un millimetro, non stai mantenendo le distanze. Se questo per lui significa portare rispetto a una donna, allora io non ho capito niente dalla vita".

L'influencer sottinea comunque che il tradimento è soltanto la "goccia che ha fatto traboccare il vaso", specificando che la crisi tra i due è iniziata tempo prima, quando ha trovato una chat compromettente tra l'ex e un'altra ragazza ancora.

"Ho perdonato tanto, ora non posso più", conclude Codegoni, sottolineando che, nel corso di una vacanza a Mykonos, il dj è stato violento nei suoi riguardi. "Mi ha tirato uno schiaffo in faccia perché un suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra in camera".