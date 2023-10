Mauro Corona e l'alcolismo: "Non si esce, si può solo sospendere"

"Non si esce, si può solo sospendere". Ospite a "Verissimo" Mauro Corona parla del proprio alcolismo come un qualcosa di costante, paragonandolo a un morso di vipera "che non ti lascia più".

"Dopo una vita abbastanza turbolenta, avevo smesso per cinque anni. Ero un uomo sereno, pacifico, ma poi ho ripreso. Sono andato avanti fino a due/tre anni fa, poi ho di nuovo sospeso e ricominciato", racconta lo scrittore, spiegando che, per il momento, questo problema non gli impedisce di compiere le sue attività preferite, come l'alpinismo.

"Quando torno, però, invece di andare a casa, vado al bar", conclude Corona, che ammette di aver scritto il nuovo libro ("Le altalene", pubblicato da Mondadori il 5 settembre 2023) proprio per questo.