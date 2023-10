Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: "È plagiata, non l'ho tradita e voglio tornare con lei"

"Sophie è plagiata". Non sembra avere dubbi Alessandro Basciano, che, ospite a "Verissimo", risponde alle accuse dell'ex fidanzata, facendo riferimento a "terze persone" che avrebbero spinto per farli allontanare. "Ho trovato sul suo telefono messaggi di uno stregone a cui lei chiedeva se io la tradissi e lui le rispondeva di sì. Si fa fare le carte da una cartomante amica di sua mamma che tifava contro di me", racconta il dj a proposito dell'influencer, conosciuta all'interno della casa del "Grande Fratello Vip".

"Abbiamo avuto attorno solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci. Anche sua mamma non era favorevole alla nostra storia", continua l'ex inquilino della casa più spiata d'Italia, precisando di non aver tradito la dolce metà. "La ragazza della foto in aeroporto era effettivamente a Ibiza, dove mi trovavo per lavoro, ma l'ha invitata il mio booking manager, non io. Abbiamo condiviso, insieme ad altre persone, una villa, prenotata sempre dal mio manager, ma tra noi non c'è stato né alcun bacio né alcun contatto fisico", sottolinea Basciano, ammettendo al contempo di aver avuto in passato un flirt con la ragazza in questione.

"Ho mentito perché mi sono reso conto che come situazione poteva sembrare ambigua, anche se non era successo nulla", si giustifica il dj, confessando tra le lacrime di essere ancora "innamorato perso" di Sophie Codegoni e di voler tornare con lei. "Il nostro amore era bellissimo, la cosa più pura che abbia provato. Ora sono distrutto, non riesco a dormire la notte perché ho perso la mia famiglia".