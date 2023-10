Al Bano difende Loredana Lecciso: "È arrivata nel 2000, non ha rovinato nessun matrimonio"

"Loredana è arrivata nel 2000, quando con Romina avevamo già divorziato". Ospite a "Verissimo", Al Bano parla del divorzio da Romina Power, difendendo pubblicamente la compagna successiva: Loredana Lecciso.

"Spesso la attaccano, la accusano di aver rovinato il mio matrimonio, ma non è così", precisa il cantante di Cellino San Marco, sbottonandosi sulla rottura con l'ex moglie.

"Io non avevo intenzione di interrompere il nostro matrimonio. La famiglia per me era sacra ed è ancora così", spiega Carrisi, sottolineando di aver rispettato il desiderio dell'ex moglie di andare via dall'Italia. "Ancora adesso le chiedo che senso aveva andare via, per poi tornare di nuovo in Puglia".