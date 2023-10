"Grande Fratello", Beatrice Luzzi gela Giuseppe: "Per me non esisti più"

Vedendola da sola in piscina, il ragazzo si avvicina per recuperare: "Ti chiedo scusa per tutto". "Giuseppe, per me tu non esisti più. Evitami da oggi in poi, per sempre", replica senza nemmeno guardarlo.

Aggiornamento: Beatrice contro tutti: "Vuole fare la vittima ma non lo è"

Beatrice Luzzi e l'addio a Giuseppe Garibaldi al Gf Mentre Paolo si strugge per Letizia, anche Giuseppe Garibaldi al Gf cerca di aprire uno spiraglio con Beatrice. Tenta con le parole di farsi perdonare per le uscite infelici, ma la Luzzi non lascia spazio e ribadisce gelida: "Forse non ci siamo capiti". Infastidita dalla sua presenza, si alza e lascia Giuseppe da solo con le sue scuse. Il messaggio è chiarissimo: per lei la storia è conclusa e non ci sono speranze di recuperarla.

Le scuse di Giuseppe a Beatrice Luzzi, dopo la disperazione per Samira Lui Giuseppe, dopo l'uscita dell'amica Samira, ora ha perso anche l'altra sua donna di Casa. Fiordaliso gli aveva consigliato di chiedere scusa a Beatrice, specie per le dichiarazioni offensive fatte nei confronti dei figli. Insieme ai ragazzi osserva da lontano la missione di Garibaldi, che finisce però malissimo. A Giuseppe non rimane molto tempo per chiarire: Beatrice è in nomination contro Massimiliano Varrese e potrebbe quindi uscire dal reality.

Le parole offensive sui figli di Beatrice A pesare sono state soprattutto le frasi rivolte ai figli. Giuseppe aveva infatti dichiarato convinto che la donna sta giocando e che non gliene importa di niente e di nessuno, nemmeno dei suoi ragazzi. Rendendosi conto di aver esagerato, il ragazzo aveva tentato già una volta di rimediare. "La frase non è stata detta con malignità. Rivedendomi non vedo me stesso" si era giustificato, raggiungendola in camera da letto. Anche in quel caso Beatrice non aveva risposto nulla, preferendo trincerarsi dietro il silenzio.