"Grande Fratello", Paolo Masella in lacrime per Letizia

Letizia consolata da Vittorio A far scattare tutto è stato un momento di sconforto da parte della ragazza lunedì pomeriggio. Sentendo la mancanza del suo cagnolino si è rabbuiata e Vittorio, accortosi di questo, si è avvicinato a lei abbracciandola per consolarla. Un gesto che non è piaciuto a Paolo che era convinto di avere una sorta di rapporto esclusivo con lei. Masella si è così avvicinato a Letizia esprimendo il suo disappunto e dicendole di averla rivalutata come donna. Una frase che colpisce la ragazza che durante la cena si alza per non far vedere agli altri che sta piangendo. Ma la cosa non passa inosservata a Rosy, Fiordaliso, Anita e Angelica che subito vanno a consolarla. Secondo le amiche la reazione di Paolo è frutto della gelosia. Letizia afferma che "non vorrebbe mai perderlo come persona" ma arriva poi alla conclusione che "per il benessere di entrambi" è bene che non si rivolgano più la parola.

Il chiarimento di Paolo Avendo saputo della reazione della ragazza il macellaio la raggiunge in piscina per chiarire quale fossero le sue intenzioni. Ci tiene a specificare che ai suoi occhi la ragazza non ha perso valore come donna, che secondo lui sarebbe un'affermazione gravissima, ma che l'ha rivalutata come persona. Insomma Paolo vuole chiarire che non era sua intenzione accusarla di essere "una ragazza facile". Specifica poi che la sua reazione è figlia del fatto che si era illuso di essere speciale per lei. Aggiunge anche che "forse si era fatto dei castelli in aria", rivelando tra le righe una sua infatuazione per Letizia, e perciò le chiede scusa. A questo punto, si sente costretto a fare dei passi indietro e Letizia non può fare altro che accettarlo.