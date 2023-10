Da quel momento si erano allontanati, ma Paolo le si è poi riavvicinato per chiarire e dichiararsi. Il macellaio le ha spiegato di aver preso le distanze perché infastidito dal suo comportamento. Purtroppo, però, confessa di non essere riuscito a mantenere la sua parola in quanto consapevole di essere attratto da lei: "Ho ammesso a me stesso che mi piaci. Volevo solo dirtelo".

Friendzonato da Letizia

Il ragazzo è infatti consapevole che Letizia ha il cuore impegnato e per questo non vuole andare oltre. Convivendo 24 ore al giorno, però, gli sembrava doveroso essere onesto con l'amica. La fotografa mette in chiaro che è innamoratissima del fidanzato, ma non prende sottogamba i suoi sentimenti e chiede a Paolo come preferirebbe che si comportasse nei suoi confronti. "Come ti sei comportata fino adesso" ribatte il macellaio che, pur essendo consapevole del fatto che tra di loro non potrà mai esserci una storia d'amore, si augura di non perderla come amica.