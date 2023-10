"Grande Fratello", Vittorio "vorrebbe" una ragazza col corpo di Anita e la testa di Valentina

In zona Beauty la Modini si confronta con Jill, Fiordaliso e Letizia sui comportamenti di Vittorio. Dopo aver parlato con Anita, la ragazza reputa che l'ingegnere sia troppo viziato, troppo lento e che aspetti sempre conferme dagli altri.

Vittorio avrebbe dichiarato di apprezzare molto la mente dell'amica, ma Valentina è stanca di sentir dire queste cose e afferma: "La testa dura per sempre, il corpo cambia". Secondo la sua opinione, l'ingegnere vive di stereotipi, di luoghi comuni e malgrado parli di profondità, alle volte pecca di superficialità.

Anche le concorrenti in ascolto sono concordi, ma fra loro c'è Letizia che ha ascoltato qualcosa che fa infuriare Valentina. La fotografa sottolinea all'amica: "Ha detto che vorrebbe una ragazza col corpo di Anita e la testa di Valentina". Ascoltata questa dichiarazione, Lady Fagiana si dice arrivata all'orlo della sopportazione.

Vittorio incontra Valentina in Cucina, ma la concorrente sembra nervosa. Lui prova a parlarle, a cercare di chiarire, per poi dirle che è anche pronto ad aspettare che il suo nervosismo si esaurisca: “Io sono calmissima impara piuttosto a dosare le parole” afferma la ragazza.

Poco più tardi, il concorrente riprova a parlare con l'amica, facendo un discorso molto largo e stando sempre più lontano dalle scuse, chiarendo di trovare affascinante la sua testa, i suoi ragionamenti, il modo in cui parla, il modo in cui ragiona; ma la coinquilina chiarisce: “Ma io non sono solo una testa, sono anche un corpo e questa cosa che continui ad andare a dire in giro che ti piace solo la mia testa mi dà fastidio. Mi scoccia che non ti piaccia completamente che ti devo dire”.

Inoltre, Valentina chiarisce che anche l'affermazione di Vittorio sul nulla cosmico in Casa, non è molto delicata: “Anche noi speravamo in un nuovo gieffino o una nuova gieffina un po' più intriganti ma ci vuole più garbo nell'esporre un concetto". Più di ogni altro, però, la concorrente tuona su un concetto in particolare: "Sappi che la testa di Valentina non può essere messa sul corpo di nessun altro se non di Valentina. Uno vuole le persone e basta. Il valore della persona è un insieme, si prende tutto il pacchetto, non puoi scinderle”. Le parole sul corpo di Anita insomma non le sono proprio andate giù.

La concorrente si sente mortificata e offesa, quasi a limite delle lacrime e sentendosi messa alle strette, chiarisce che prenderà delle distanze, perché quanto visto e sentito cambia la sua idea di Vittorio.

Valentina abbandona la conversazione e in veranda con Letizia, Mirko e Paolo, il concorrente chiarisce: “Lei si è fatta un film tutto suo, non ha capito il senso”, ma Mirko afferma: “Sei stato un po' indelicato".