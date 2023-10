In serata discute anche con Rosy Chin e Fiordaliso, a causa di Vittorio. La notte però è ancora lunga e c'è spazio anche per una litigata con Jill Cooper, per chiedere spiegazioni su alcune sue dichiarazioni.

Tgcom24

Beatrice Luzzi contro Anita Dopo la fine della storia con Giuseppe Garibaldi, la donna ha perso un prezioso alleato. In zona trucco Beatrice e Anita Olivieri si confrontano sulle relazioni all'interno della Casa e la ragazza l'accusa di trattare male tutti. "Quali sarebbero i miei comportamenti terribili?", domanda Beatrice. "Se vai al ristorante e vedi una persona che tratta male un cameriere, non diventa una brava persona se non tratta male te", replica la ragazza. "Tu straparli perché non hai un esempio concreto da fare. Mi devi fare un esempio concreto in cui io abbia trattato male un'altra persona davanti a te. Tu ti rendi conto come sei? Non hai tutti questi bei rapporti, a parte 2 o 3 persone... Come ti permetti di parlare di rispostacce che avrei dato?", incalza Beatrice.

Nella Casa del Gf litigi con tutti "Ci sono un milione di esempi, mangi tutto quello che cucinano gli altri e giudichi", replica Anita mentre la situazione si scalda fino alla rottura definitiva: "Sei molto malefica, questo è un gioco", dice Beatrice Luzzi. "Non ho mai conosciuto una persona come te e spero di non conoscerla fuori. Parlano i fatti nella vita", risponde Anita, che viene 'fulminata' in chiusura: "Anita, stai al tuo posto. Sei una mitraglia di cattiverie".

Varrese contro Beatrice: "Vorrebbe essere al mio posto" Intanto Massimiliano Varrese parla con Rosy Chin dell'attrice. "La signora Luzzi, in tutti i discorsi che fa, mi tira in ballo anche quando non c'entro niente. Io non l'ho più considerata e lei questa cosa non riesce a mandarla giù. Lei vorrebbe essere al mio posto nei confronti del gruppo, questo è. Quello che semini raccogli", si lamenta l'attore. "E' un problema loro, non nostro", chiosa includendo anche Grecia Colmenares nel discorso.

Fiordaliso perde la pazienza: "Beatrice hai voglia di litigare?" Beatrice riesce a essere al centro degli scontri anche quando non è protagonista. Sentendo Fiordaliso e Rosy Chin parlare alle spalle di Vittorio (che ha ammesso di essere attratto da Anita), infatti, si inserisce per dare il suo parere: "Basta parlare male di tutti!". Dopo aver chiarito che si trattava di parole dette per scherzo e di aver già risolto la situazione con il ragazzo, la cantante poi chiede il motivo del suo intervento: "Perché ti intrometti? Hai voglia di litigare?". Anche Rosy, stanca delle continue insinuazioni da parte dell'attrice, ribadisce: "Come fai sempre, rigiri la frittata. Ogni volta ti intrometti nei discorsi degli altri. Io non ho mai parlato e sparlato di nessuno".

Jill Cooper: "Vuole fare la vittima, ma non lo è" Anche a Jill Cooper non va giù il comportamento della Luzzi ed esprime il suo parere in giardino, insieme ad altri inquilini: "Lei vuole litigare con me per fare la vittima, ma non è una vittima". Anche Giselda, Angelica e Mirko pensano che Beatrice stia facendo di tutto per provocare scontri e, certi del fatto che sia una stratega, affermano: "Essendo giocatrice pensa che gli altri siano giocatori". Le sue parole arrivano alle orecchie dell'attrice, che non si lascia scappare l'occasione per mettere le cose in chiaro con Jill.

Una provocazione dietro l'altra La personal trainer ammette di essere rimasta male per la battuta che lei le ha rivolto durante il lavaggio dei piatti e, certa che si sia trattata di una frase provocatoria, dichiara: "Tu hai detto che siccome non ero in nomination non dovevo fare i piatti". L'attrice spiega di averlo detto solo per esentarla dal compito, ma le due non sembrano trovare un punto d'incontro e concludono la conversazione prendendo strade diverse.

Quando è nata e quanti anni ha Beatrice Luzzi Beatrice Luzzi ha 52 anni, è nata a Roma il 14 novembre 1970. Ha iniziato i primi passi in tv come autrice, ma il successo arriva nel 1999 con il ruolo in "Vivere", dove interpreta la cattivissima Eva Bonelli.